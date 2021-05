Bridgerton 2, i dirigenti Netflix: 'Un cameo di Regé-Jean Page? È molto improbabile'

Sono da poco iniziate le riprese della stagione 2 di Bridgerton, ma come sappiamo nei nuovi episodi della serie Netflix non rivedremo Simon, il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page. La notizia ha letteralmente sconvolto i fan, tanto che la showrunner Shonda Rhimes non si aspettava una simile reazione.

A questo punto, sono in molti a sperare che nella stagione 2 di Bridgerton Regé-Jean Page salti fuori in qualche modo, anche solo per un cameo. Si tratta però di una ipotesi piuttosto remota, a sentire Bela Bajaria, responsabile TV globale di Netflix.

"Quei libri hanno davvero dettato tutto ciò che abbiamo fatto" ha spiegato alludendo alla serie di romanzi di Julia Quinn su cui è basata Bridgerton. "Vogliamo che i nostri talenti abbiano un'esperienza straordinaria e racconti la storia in modo autentico. Non è qualcosa tipo: Ehi, puoi venire qua a fare questa piccola cosa? Cioè, sarebbe soddisfacente? È quello che vorrebbero fare gli attori? La sua storia ormai è terminata."

Messa in questi termini, in effetti, sembrerebbe inutile ai fini della trama riavere Regé-Jean Page soltanto per una comparsata. Probabilmente, a questo punto, nella seconda stagione di Bridgerton gli hastings passeranno in secondo piano, lasciando più spazio alle storie degli altri personaggi. Sarà comunque interessante scoprire come sarà spiegata l'assenza del Duca di Hastings, dal momento che Daphne sarà ancora al suo posto in Bridgerton 2.