Bridgerton 2, in una featurette scopriamo il dietro le quinte delle scene di danza

Bridgerton 2 è stato un successo per Netflix, e ha portato questo volta sullo schermo la storia del fratello maggiore della famiglia protagonista dello show, il Visconte Anthony. Un tratto distintivo della serie, che si fa notare anche per i suoi costumi eccentrici, sono sicuramente le scene di ballo, che sono state raccontate in una featurette.

Come sappiamo, la danza è sicuramente una delle forme di intrattenimento più importanti dell'era Regency, durante la quale la serie è ambientata. Dunque i creativi che hanno lavorato a Bridgerton hanno messo una certa cura in questi momenti. In questo esclusivo behind the scenes ne scopriamo tutti gli aspetti, dalla coreografia ai costumi, senza dimenticare la musica.

Tom Verica, regista della stagione, ha chiarito che ogni ballo in particolare, attraverso la scenografia, i costumi, la coreografia e migliaia di altre piccole scelte, ha lo scopo di portare all'evento che si sta verificando tra i protagonisti, determinati temi e sentimenti. Infatti è ciò che accade tra i personaggi in quella scena che dice a Verica "come dare vita alla scena".

Un elemento che cattura l'attenzione di tutti, in ogni caso, è la musica. Ruth Gemmell, interprete di Violet Bridgerton nella serie, ha parlato della scelta di usare brani contemporanei, dicendo che "[l]a musica funziona brillantemente. Perché molte persone non sono mai state davvero interessate a vedere un dramma in costume, quindi portarci dentro il nostro mondo permette loro di farne parte". Sicuramente un ragionamento interessante, che era stato già portato avanti in serie come Reign in passato.

Adesso non vi resta che guardare la featurette per scoprire il dietro le quinte completo delle scene di danza, mentre noi vi raccontiamo la stagione nella nostra recensione di Bridgerton 2.