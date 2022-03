Bridgerton 2, quali film hanno ispirato la serie Netflix? Parla lo showrunner

Manca pochissimo all'uscita di Bridgerton 2 e in attesa del suo debutto su Netflix lo showrunner Chris Van Dusen ha rivelato i cinque film che lo hanno ispirato nella realizzazione della seconda stagione dello show prodotto da Shonda Rhimes.

In particolare, il creatore ha ammesso di aver preso ad esempio, Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, sia nella versione seriale realizzata nel 1995 che nella versione cinematografica di Joe Wright del 2005, con Keira Knightley e Matthew MacFadyen. Inoltre, Van Dusen ha rivelato di essersi ispirato a L'età dell'innocenza di Martin Scorsese, Relazioni pericolose, La duchessa e Barry Lyndon. Questi sono tutti esempi che permettono di raccontare al meglio il panorama dell'alta società inglese dove l'amore è nell'aria e non mancano di certo scandali e pettegolezzi vari.

Orgoglio e pregiudizio lo hanno introdotto al genere mentre, i restanti quattro gli hanno permesso di stabilire il tono dello show e prendere uno spunto per le scene un po' più scabrose. E proprio a proposito di queste, lo showrunner ha ammesso che le scene hot in Bridgerton 2 saranno incredibili.

L'appuntamento con i nuovi episodi di questa serie cult è per il prossimo 25 marzo. Quali sono le vostre aspettative per questa seconda stagione di Bridgerton? Ditecelo come sempre di seguito nei commenti.