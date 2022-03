Bridgerton 2, Joe Jonas diventa un nobile per l'ora del tè nello spot della serie Netflix

Mentre attendiamo con trepidazione l'arrivo dei nuovi episodi di Bridgerton su Netflix, a intrattenerci ci pensa Joe Jonas in questo divertente spot promozionale in cui diventa proprio ciò che è destinato ad essere: un Bridgerton!

Quando è che la realtà supera la fantasia? Quando si è scherzato per quasi due anni sul fatto che i fratelli Bridgerton ricordassero i Jonas Brothers, e ora uno dei Jonas Brothers si diletta a bere il tè come un nobile in uno spot per la seconda stagione della serie Netflix (e il suo partner promozionale per l'occasione, il gin Tanqueray).

Ricordate tutti quei tweet e post sui social che chiamavano in causa una inquietante somiglianza con i fratelli Jonas quando vedevamo tutti insieme Anthony, Benedict e Colin Bridgerton (+ Gregory)? Beh, Joe Jonas se li ricorda, come ci fa sapere anche nel divertente video che trovate anche in calce alla notizia.

Qui il celebre cantante cerca di dimostrare di essere perfettamente adatto alla vita della 'ton, e soprattutto, di essere un Bridgerton provetto, anche se per questo deve chiedere l'aiuto di Jonathan Bailey (l'interprete di Anthony Bridgerton) e di un'altra ospite d'eccezione, la regina a cui presta il volto Phoebe Robinson.

Per ingannare l'attesa fino al 25 marzo, insomma, avete varie opzioni, come guardare questo video o leggere qualche approfondimento sui nuovi episodi, ad esempio le ultime dichiarazioni dello showrunner su Bridgerton 2 o la nostra recensione della seconda stagione di Bridgerton.