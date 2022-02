Bridgerton 2, Jonathan Bailey anticipa: 'Ci sarà un triangolo amoroso'

A poche settimane dall'arrivo su Netflix della stagione 2 di Bridgerton, l'attore Jonathan Bailey, che interpreta il primogenito Anthony Bridgerton, rivela che nei prossimi episodi dello show di Chris Van Dusen e Shondaland lo vedremo al centro di un triangolo amoroso con...

Se finora le foto dal set di Bridgerton 2 e le immagini mostrate da Netflix al TUDUM ci avevano rivelato la storia d'amore tra Anthony e la new entry Kate Sharma, la rivelazione dell'attore britannico stravolge le aspettative!

Attenzione agli spoiler: stiamo per rivelare le anticipazioni dell'attore sulla stagione 2 di Bridgerton!

Ogni stagione di Bridgerton vede protagonista uno degli 8 figli e nella seconda, in arrivo su Netflix il 25 marzo, sarà proprio Anthony al centro dell'attenzione, dopo l'ardente e passionale amore tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il duca di Hastings (Regé-Jean Page), al centro del successo della prima season.

In una recente intervista, Jonathan Bailey ha rivelato qualche dettaglio in più sul prossimo capitolo della serie, rivelando che ci sarà un triangolo amoroso che coinvolgerà entrambe le sorelle Sharma, Kate ed Edwina, rispettivamente interpretate da Simone Ashley e Charithra Chandran.

"Si capirà perché è attratto da entrambe e perché entrambe sono attratte a loro volta da lui" ha rivelato Bailey. "E' un triangolo amoroso interessante: è pericoloso quando si tratta di due sorelle. Tra loro è un rapporto bestiale, animalesco".

"Edwina e Kate incarnano i due approcci di Anthony all'amore: una è la testa, l'altra il cuore" prosegue l'attore. "Il tira e molla tra loro mostra com'è intenso innamorarsi in una società così rigida, con ruoli di genere così definiti e quanto queste regole possano essere controproducenti per la felicità, la crescita e l'amore".

I nuovi episodi vedranno anche il ritorno di Daphne in Bridgerton 2, come svelato dalle foto recentemente diffuse da Netflix, che la mostrano in un confronto proprio con il fratello maggiore Anthony, all'interno dello studio di famiglia.