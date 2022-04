Bridgerton 2, Jonathan Bailey sul futuro di Anthony: 'Sarà un padre incredibile'

Bridgerton 2 continua a battere record e il merito è ancora una volta della storia accattivante tratta dai libri di Julia Quinn e dal cast corale in cui spicca certamente Anthony interpretato da Jonathan Bailey che, in una nuova intervista ha parlato del futuro del suo personaggio.

Parlando con The Wrap l'interprete del primogenito della nobile famiglia al centro dello show Netflix ha detto: "Penso che sarà devoto a Kate. La proteggerà a tutti i costi. E penso che apprezzerà ogni singolo momento con lei. E penso che questo potrebbe causare dei problemi (ride). Lei vorrà i suoi spazi e la sua privacy e chissà se lui sarà in grado di sopportare tutto questo".

E mentre il pubblico è già pronto a salutare questa seconda coppia di Bridgerton, Jonathan Bailey ha aggiunto: "Anthony sarà un padre incredibile. E penso che sarà in grado, per la prima volta nella sua vita, di vedere in se stesso quelle stesse qualità che ammirava così tanto in suo padre. E penso che questo lo aiuterà davvero a crescere ulteriormente perché fin qui lui non si è mai davvero ritenuto abbastanza. E penso che Kate sia la persona che gli sta dimostrando di esserlo. E penso che avrà con lei una vita davvero felice. E non vedo l'ora che abbiano un bambino. Il piccolo Edmund sarà il primo ad arrivare proprio come nei libri o forse avranno otto gemelli. Insomma, le cose per lui andranno alla grande".

E voi, avete visto la seconda stagione di Bridgerton? Vi ha convinto? Ditecelo nei commenti.