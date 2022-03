Bridgerton 2, Julia Quinn: 'Non vedo l'ora, i fan adoreranno la nuova storia d'amore'

La seconda stagione di Bridgerton debutterà tra poche ore su Netflix, ma cosa ne pensa dei nuovi episodi l'autrice dei libri da cui è tratta la serie Julia Quinn?

La prima stagione di Bridgerton ha avuto un successo strepitoso, e conquistando cuori e stracciando record, la serie ha spianato la strada al rinnovo per non una, non due, ma addirittura altre tre stagioni da parte di Netflix.

E Julia Quinn, scrittrice dei romanzi da cui prende ispirazione lo show, non potrebbe essere più entusiasta per i nuovi episodi.

"Sono semplicemente elettrizzata, specialmente per i fan che non sono necessariamente lettori di romance. Non vedo l'ora che assistano sullo schermo al significato di 'serie romantica' per noi. Avremo una nuova coppia, e la loro storia d'amore sarà diversa da quella di Simon e Daphne, ma sarà lo stesso incredibile" ha raccontato infatti ai microfoni di Collider "Perché credo che la struttura di una serie di questo genere sia qualcosa con cui gli spettatori hanno poca familiarità. 'Ma come non ci saranno Simon e Daphne per 8 stagioni? Ma che stai dicendo?' hanno pensato molti, mentre altri, quando è stato annunciato che sarebbe stata una produzione Shondaland 'Oh mio Dio, ammazzeranno tutti i personaggi nella terza stagione!'. Ma no, e questa è una delle cose che il team creativo di Shondaland ha trovato più entusiasmante: la sfida di strutturare una serie tv come una serie letteraria romance, che è qualcosa di nuovo e differente".

E ha concluso: "Poi la storia d'amore in questa seconda stagione è totalmente diversa: abbiamo avuto il fake dating (finta relazione) come trope la scorsa stagione, ora abbiamo enemies to lovers (da nemici ad amanti). E ancora, adoro questi momenti in cui vediamo tutta la famiglia rendono lo show davvero magico [...] Non c'è nessuno più cheerleader di me per questa serie".

E voi, avete hype per i nuovi episodi? Nell'attesa, qui potete trovare la nostra recensione di Bridgerton 2.