Bridgerton 2, Luke Thompson rivela: 'Benedict e Anthony saranno più uniti'

Tra poche ore il cast di Bridgerton calcherà il red carpet per l'evento londinese in occasione dell'anteprima della seconda stagione dello show Netflix, e gli attori non vedono l'ora! "Sono enormemente entusiasta" ha confessato Luke Thompson, che nella serie interpreta il secondogenito Benedict, in una recente intervista a TheWrap.

"Ho già visto tutta la seconda stagione ed è assolutamente Bridgerton. E' lo stesso mondo che abbiamo creato nella prima stagione, ma è allo stesso tempo diverso" ha spiegato Thompson. "Credo che il vantaggio di una serie in cui ad ogni stagione cambia il protagonista sia che ogni stagione è brillante, perché ha una ventata d'aria fresca".

Subito dopo il suo debutto, a Natale 2020, Bridgerton è diventata rapidamente la serie più vista su Netflix (poi superata da Squid Game), catturando gli spettatori con le vicende romantiche tra Daphne Bridgerton e il duca di Hastings, conoscendo anche il resto della famiglia Bridgerton, con la madre Lady Violet e gli 8 figli dai nomi in rigoroso ordine alfabetico.

Dunque, è significativo che la prima scena di Bridgerton 2 che Thompson si ricorda di aver girato, riguarda proprio la grande famiglia: "Credo che la prima cosa che abbiamo girato fosse una grande scena familiare. Sono scene sempre carine, nel salotto, mentre tutti sono seduti da qualche parte a fare qualcosa, e ognuno di noi dice qualcosa di orribile a un fratello o a una sorella" ha raccontato con una risata. "Sono scene molto divertenti da interpretare, perché ci rimbalziamo tra di noi".

La stagione 2 di Bridgerton sposterà il focus sul primogenito Anthony (Jonathan Bailey) e le new entry della famiglia Sharma, con Simone Ashley che promette più tensione sessuale in Bridgerton 2.

La ricerca di una moglie per Anthony potrebbe, di conseguenza, aprire la strada dell'età da matrimonio anche per il fratello Benedict, ma Luke Thompson ha rivelato di non aver voluto troppe informazioni su che cosa gli autori hanno in serbo per il suo personaggio: "Da attore, non voglio neanche avere un sentore. Se hai un sentore o se sai esattamente come va a finire, rischi di lasciare numerosi segnali e di giustificare il tuo percorso, invece che viverlo" ha spiegato. "Penso che, come nella vita non sappiamo che cosa possa succedere da un giorno all'altro, sia meglio non avere troppe informazioni".

In ogni caso, Benedict Bridgerton sarà molto presente nell'arco narrativo principale, al fianco del fratello maggiore, mentre cerca la donna giusta da avere al suo fianco come Viscontessa: "Una delle cose che mi ha fatto più piacere fin dai primi episodi è che il rapporto con Anthony prende vita in un modo che non abbiamo potuto vedere nella prima stagione".

"Quando si è fratelli, si è fatti della stessa sostanza" prosegue Thompson. "Sei molto simile all'altro e ciò ti rende da un lato la miglior persona di cui fidarti, dall'altro la peggiore, perché si è troppo simili. Ciò che adoro del loro rapporto è che in tutte le scene in cui si punzecchiano e si stuzzicano, mostrano in realtà qual è il loro modo di capire l'altro e loro stessi".

La stagione 2 di Bridgerton debutterà il prossimo 25 marzo: nell'attesa diamo ancora un'occhiata al trailer di Bridgerton 2.