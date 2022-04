Bridgerton 2 e il matrimonio nascosto: lo showrunner Chris Van Dusen spiega perché!

Bridgerton 2 continua a infrangere record, piazzandosi in testa ai titoli in lingua inglese più visti su Netflix in oltre 90 Paesi. Il nuovo capitolo delle vicende della famiglia Bridgerton ha messo al centro il primogenito Anthony e la new entry Kate Sharma, peccato per non aver assistito al coronamento del loro amore...

Ebbene sì, perché per quanto i fan abbiano adorato la nuova coppia di Bridgerton 2, tanto da affibbiargli presto il nomignolo Kanthony, non si può non sottolineare come venga celato agli occhi dei telespettatori il matrimonio dei due. Infatti, con un salto temporale di sei mesi, ritroviamo Kate e Anthony nel giardino della dimora di famiglia ad Aubrey Hall, alla fine della loro luna di miele.

In seguito alle polemiche dei fan, il produttore esecutivo Chris Van Dusen ha spiegato le ragioni dietro alla scelta di non mostrare le nozze dei due dopo la brusca interruzione dello sfarzoso matrimonio mai avvenuto con Edwina: "Dal punto di vista del tono, ci siamo chiesti se il matrimonio di Anthony e Kate avrebbe retto il confronto" rivela lo showrunner. "La Regina aveva scelto di organizzare il matrimonio di Edwina e Anthony e non lo avrebbe fatto nuovamente. Inoltre, c'è il legame tra Kate ed Edwina: il rapporto affettivo tra le sorelle era importante tanto quanto la storia d'amore tra Anthony e Kate".

E' per queste ragioni, dunque, che l'unica volta in cui abbiamo visto Anthony e Kate vestiti da sposi di fronte all'altare resta nella visione del primogenito di casa Bridgerton, nei pochi attimi che precedono l'improvvisa presa di coscienza di Edwina, che decide di interrompere il rito.

Ai fan non resta che immaginare la possibile cerimonia nuziale dei Kanthony, magari circondati solo dai più stretti familiari. Dovremo aspettare ancora un po' prima di rivedere Anthony e Kate in Bridgerton 3, mentre Jonathan Bailey anticipa: Anthony Bridgerton sarà un padre incredibile!