Bridgerton 2, Netflix blocca le riprese per la seconda volta: nuovo contagio sul set

Deadline rivela in esclusiva che nelle scorse ore Netflix ha interrotto le riprese della seconda stagione di Bridgerton per la seconda volta in una settimana dopo che un altro test per il covid-19 è risultato positivo nella troupe del popolarissimo dramma ambientato nell'era Regency.

La produzione è attualmente sospesa per un periodo di tempo indefinito poiché il servizio di streaming on demand e i produttori di Shondaland devono ancora varare un calendario sostitutivo che permetta un ritorno sicuro sul set: Netflix non ha rivelato l'identità del contagiato, né ha svelato se si tratta di un membro del cast o della troupe, anche se dalla pausa indefinita imposta alla produzione si può presupporre che si tratti di un attore. Non è chiaro al momento se questo stop causerà un rinvio della data d'uscita di Bridgerton 2.

Tra l'altro Bridgerton era stata fermata per 24 ore giovedì 15 luglio dopo che un membro dell'equipaggio era risultato positivo. La produzione è ripresa ieri venerdì 16, ma adesso le riprese sono state nuovamente interrotte. La notizia arriva mentre la variante Delta del coronavirus ha portato ad un nuovo aumento di casi nel Regno Unito: quasi 52mila persone sono risultate positive al coronavirus in Inghilterra venerdì, mentre ci sono stati 49 decessi. Nonostante l'aumento delle positività, il governo del Regno Unito sta portando avanti i piani per la riapertura del paese, e da lunedì 19 tutte le restrizioni legali sui contatti sociali verranno rimosse.

La prima stagione di Bridgerton, lo ricordiamo, è stato il più grande successo di pubblico per una serie tv Netflix con un record di 82 milioni di famiglie in tutto il mondo sintonizzate. La serie ha ricevuto 12 nomination agli Emmy Awards 2021 proprio questa settimana.