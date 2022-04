Bridgerton 2: Nicola Coughlan fece i provini per Stranger Things, ecco per quale ruolo!

Prima di ottenere il successo e la popolarità grazie al suo ruolo in Bridgerton, l'attrice Nicola Coughlan, come ha rivelato nel corso di una recente intervista a BuzzFeed, ha rivelato di aver tentato di prendere parte a un altro popolarissimo show del palinsesto di Netflix, ovvero il fenomeno Stranger Things. Ecco per quale ruolo si presentò.

L'attrice ha raccontato di aver partecipato ai provini per la terza stagione di Stranger Things, dove provò la parte di Robin Buckley, ruolo che poi venne assegnato a Maya Hawke, che conquistò il cuore del pubblico della serie. "Ho fatto un'audizione per interpretare Robin, ma la parte è andata a Maya Hawke", ha dichiarato Coughlan a BuzzFeed. "E' stata molto più brava di quanto io sarei mai stata".

Coughlan ha poi offerto qualche consiglio a quegli attori che si vedono respinti per una parte ai provìni: "Si tratta di una giusta lezione per gli attori: guardate le parti che non avete ottenuto perché capirete il motivo per cui tutto questo non è niente di personale. Sei giusto per alcune cose, mentre non lo sei per altre".

Riguardo la sua love story e le sue scene di sesso nella seconda stagione di Bridgerton in cui interpreta Penelope, Coughlan ha recentemente dichiarato a Digital Spy: "Penso che quando ho firmato per questo show, poiché si basa sui libri, sapevo che la sua storia d'amore sarebbe arrivata ad un certo punto, ma sembrava un momento collocato in un futuro molto lontano. E conosco già il suo interesse amoroso, è Colin Bridgerton".

Mentre Bridgerton 2 batte altri record su Netflix, sappiamo che lo show potrebbe accompagnarci con le sue stagioni fino alla fine di questo decennio, dato che il rinnovo per la terza e la quarta stagione è già certo e che probabilmente la conclusione arriverà con la Stagione 8 (e non è nemmeno detto che non continui ulteriormente).