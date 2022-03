Bridgerton 2, Nicola Coughlan racconta la doppia vita di Penelope nella serie hit Netflix

A pochi giorni dal debutto dell'attesissima stagione 2 di Bridgerton, Nicola Coughlan torna a parlare della sua Penelope Featherington, che nella prima stagione della serie Netflix si è rivelata essere la vera penna dietro alla misteriosa e temuta Lady Whistledown.

"Adoro che abbiano deciso di rivelarlo alla fine della prima stagione" ha dichiarato la Coughlan in una recente intervista a TheWrap, "la mia opinione è che mantenere queste identità segrete troppo a lungo nelle serie spesso non è soddisfacente al momento della rivelazione", per poi aggiungere: "E poi significa che potrò divertirmi ancora di più nella stagione 2".

In questa nuova stagione di Bridgerton, i fan della serie potranno finalmente vedere Lady Whistledown da una nuova prospettiva: "Potrete vedere tutto ciò che combina e come riesce a vivere questa doppia vita" ha anticipato l'attrice.

Il protagonista della stagione 2 di Bridgerton sarà il primogenito Anthony, interpretato da Jonathan Bailey. Stando a quanto rivela la Coughlan, però, i due non vedremo spesso i due insieme sullo schermo: "Ci scherziamo molto su questo. Abbiamo solo una scena insieme, quella in cui siamo nel parco e lui cade nell'acqua. E poi c'era una parte che hanno tagliato in cui la macchina da presa si spostava da lui a me, ma abbiamo notato che non parliamo mai!".

D'altra parte, "è solo ascoltando che Penelope raccoglie informazioni", aggiunge la Coughlan: se Penelope facesse domande a destra e a manca, sarebbe presto svelata l'identità della misteriosa Lady Whistledown, finora nota solo a noi telespettatori.

I due Bridgerton con cui invece Penelope condivide spesso le scene sono la migliore amica Eloise (interpretata da Claudia Jesse) e Colin (Luke Newton), per il quale prova sentimenti che ancora non è riuscita ad esprimere: "I rapporti con entrambi sono andati avanti ed Eloise ora è in società, che per me, come attrice, significa che posso passare più tempo con Claudia".

Per quanto riguarda il rapporto tra Penelope e Colin Bridgerton, Nicola Coughlan ha anticipato che ci sarà molta dolcezza in più: "Il loro rapporto è cresciuto in modo dolce, lui è partito per un lungo viaggio ed hanno iniziato a scriversi. E' dolcissimo che lei possa esprimersi liberamente con lui attraverso la scrittura. Lui inizia a conoscerla meglio, a conoscere la vera lei, e lei non deve preoccuparsi dell'imbarazzo che prova nella vita reale". ha spiegato l'attrice.

Non ci resta che scoprire che cosa accadrà nei nuovi episodi! Ormai manca poco: la stagione 2 di Bridgerton debutterà il 25 marzo in streaming su Netflix.