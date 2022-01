Bridgerton 2, Nicola Coughlan rivela possibili scene hot tra Penelope e Colin

In una recente intervista con ET Canada, l'attrice Nicola Coughlan, nota per il ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton, avrebbe anticipato i possibili sviluppi del rapporto tra lei e Colin Bridgerton, il terzo degli 8 figli dell'ormai celebre famiglia dell'alta nobiltà inglese.

Un mese dopo l'annuncio della data d'uscita di Bridgerton 2 e a due mesi circa di distanza dal debutto degli 8 episodi della seconda season in streaming su Netflix, l'attrice irlandese ha rivelato alcuni dettagli sull'evoluzione del rapporto tra la sua Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton.

Ispirata alla serie letteraria di Julia Quinn, la seconda stagione della serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen adatterà il secondo libro dell'autrice, "Il visconte che mi amava", incentrato sul primogenito Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Nell'intervista già citata, Coughlan ha ammesso come il successo globale di Bridgerton le abbia davvero cambiato la vita: la prima stagione, focalizzata sulla storia d'amore tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), aveva raggiunto in poco tempo la vetta degli show più visti su Netflix per poi essere superata dal boom di Squid Game.

L'attrice ha rivelato anche alcune anticipazioni riguardo allo sviluppo del rapporto tra il suo personaggio e quello di Colin Bridgerton, rivelando possibili scene bollenti tra i due: "Oddio, sì, succederà qualcosa! Scherzavamo sempre su questo" ha dichiarato Nicola Coughlan. "Mano a mano che il tempo passava è diventato sempre più reale. Adesso non è più divertente e tutti mi dicono 'Devi baciare Luke! Sulle labbra!'"

Il ritorno delle vicende della famiglia Bridgerton è atteso su Netflix il 25 marzo e se lo show replicherà il successo del primo ciclo di episodi sarà interessante capire quante future stagioni di Bridgerton ci saranno: lo showrunner Chris Van Dusen ha recentemente ammesso infatti che il suo obiettivo sarebbe quello di realizzare una stagione dello show per ognuno dei giovani Bridgerton, per un totale di 8 stagioni.

E' probabile dunque che la storyline del rapporto tra Penelope e Colin, che ha preso le mosse nella prima season di Bridgerton, si estenderà per più stagioni: non sappiamo se Van Dusen seguirà l'ordine esatto di pubblicazione, ma è importante evidenziare che il romanzo di Julia Quinn che racconta di Colin e Penelope è il quarto, "Un uomo da conquistare".



Di recente, Netflix ha diffuso le prime foto di Bridgerton 2, in cui vediamo Anthony con la new entry Kate Sharma (Simone Ashley) nonché l'attesissimo ritorno di Daphne.