Bridgerton 2: Phoebe Dynevor sulla stagione 2: 'C'è altro oltre a Regé-Jean Page'

Mentre I fan stanno ancora metabolizzando l'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton, c'è chi come Phoebe Dynevor si carica in vista di una seconda stagione che prometterà nuove storie e nuove entusiasmanti vicende, consapevole che oltre al personaggio uscente ci sono ancora parecchie storie da raccontare, e chi ha letto i libri lo sa benissimo.

Interpellata proprio sull'addio di Page a Bridgerton al termine della prima stagione, Phoebe Dynevor ha risposto così nel corso di un'intervista concessa a Variety: "Certo non è una cosa da prendere troppo alla leggera, ma ripeto lo show è incentrato sui Bridgerton e ci sono ben otto libri in totale. Penso che forse i fan dei libri sono più consapevoli di quello che lo show racconterà rispetto ai fan della serie televisiva. I fan dei libri già sanno che ogni episodio si concentrerà su un diverso componente. E adesso passeremo il testimone al buon Johnny che interpreta Anthony. Ovviamente triste vedere Page andare via, ma non vedo l'ora di potermi riunire alla mia famiglia".

Sull'eccezionalità della serie e il suo successo, Dynevor ha poi aggiunto: "Ricordo l'ultima scena del primo episodio quando Regé ed io balliamo per la prima volta insieme e ricordo di aver pensato, wow, questo mi sembra davvero speciale".

Oltre alla seconda stagione di Bridgerton (e una terza e una quarta già annunciate), in casa Netflix è in sviluppo anche una miniserie che esplorerà le origini di Queen Charotte e sarà scritta da Shonda Rhimes. Si tratterà di una limited series in cui non solo si scoprirà il passato del personaggio interpretato da Golda Rosheuvel, ma nella quale verranno raccontate le storie anche di una giovane Violet Bridgerton e di una giovane Lady Danbury (che nello show principale hanno il volto di Ruth Gemmell e Adjoa Andoh).