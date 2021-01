Bridgerton 2, Phoebe Dynevor: 'Tornerei volentieri, ma il COVID complica le cose'

Phoebe Dynevor, star della serie hit di Netflix Bridgerton, valuta le possibilità di un ritorno del suo personaggio in una seconda stagione... Ammesso che ce ne sia una e COVID permettendo.

Bridgerton ha scalato velocemente le top 10 delle serie più viste su Netflix, diventando il quinto titolo originale della piattaforma in termini di spettatori, con 63 milioni di famiglie che hanno premuto il tasto play nel primo mese dal suo debutto.

Sembrerebbe dunque abbastanza scontato il rinnovo per una seconda stagione (seppur non sia stato ancora annunciato nulla), specialmente considerando il fatto che i libri di Julia Quinn su cui si basa la serie sono 8, ognuno incentrato su dei personaggi diversi.

E sebbene la storia di Daphne sembra aver una sua conclusione già con i primi 8 episodi, non è detto che non possa continuare a comparire anche in seguito: "Davvero non ho idea di cosa potrebbero fare con una seconda stagione, ma immagino che se seguiranno i libri, sarà il percorso di Anthony (Jonathan Bailey) a essere mostrato. E sono sicura che Daphne finirà con il farsi coinvolgere in un qualche modo, ma sì, mi chiedo come sarebbe. Sono elettrizzata all'idea" ha raccontato Dynevor ai microfoni di Deadline.

Il problema maggiore, tuttavia, sarebbe l'attuale situazione sanitaria: "Non riesco a immaginare come potrebbe essere filmare uno show come questo in tali circostanze. Ci sono così tante comparse, così tanti membri della crew, ed è uno show con scene molto intime. Senza un vaccino disponibile per tutti, non saprei davvero come potremmo fare", ammette.

La prima stagione di Bridgerton è riuscita a terminare le riprese prima che la situazione peggiorasse davvero, nel mese di febbraio "Avevamo appena finito! È stato assurdo" ricorda l'attrice.

Vedremo dunque cosa riserverà il futuro a Netflix, Bridgerton e Phoebe Dyvenor, e se Daphe farà il suo ritorno in un'eventuale seconda stagione.