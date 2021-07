Bridgerton 2, quando esce la nuova stagione? Le ultime dal set

Netflix ha rinnovato, già durante l'uscita della prima stagione, Bridgerton per una seconda stagione. Cerchiamo di capire quando potrebbe uscire questa nuova stagione della serie TV di Shonda Rhimes e se potrebbero esserci ulteriori stagioni.

La data di uscita ufficiale di Bridgerton 2 ad oggi ancora non si sa, in quanto Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale del nuovo capitolo. Generalmente, però, il servizio di streaming cerca di rispettare una distanza di circa un anno tra il rilascio di una stagione e l’altra. Poiché le riprese sono cominciate a fine aprile, al termine di numerose restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, i tempi ci sarebbero tutti per farla uscire entro quest'anno. Nel caso peggiore di ulteriori ritardi, il debutto potrebbe avvenire a inizio 2022.

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama di Bridgerton 2, attualmente si sa soltanto che la storia tratterà il secondo romanzo della saga di Julia Quinn, intitolato Il Visconte che Mi Amava, già introdotta in qualche modo nei primi otto episodi. Al centro delle vicende non ci sarà Daphne, bensì il primogenito della famiglia Bridgerton Anthony, e la sua ricerca dell’amore, che culminerà nell’incontro con Kate, dopo la fine della sua relazione con la cantante Siena (Sabrina Bartlett).

Cosa accadrà a Daphne, protagonista della prima stagione che sarà anche senza il suo amato Duca? Forse potrebbe fungere da coscienza del fratello per dargli dei consigli ad affrontare i suoi turbinii psicologici. Allo stesso tempo, potrebbe evolvere come madre e come donna adulta. Molto probabilmente Simon verrà nominato spesso, ma l’attenzione cadrà maggiormente sul rapporto che lei ha con la sua famiglia.

Nel cast di Bridgerton 2 anche Rupert Evans nel ruolo del patriarca Edmund. Oltre alle altre tre stagioni di Bridgerton, Netflix ha recentemente ordinato una serie prequel basata sui primi anni della regina Charlotte, che includerà anche la madre di Daphne, Violet Bridgerton e Lady Danbury.