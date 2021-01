Bridgerton 2: quando esce la prossima stagione su Netflix?

Bridgerton è una delle serie Netflix di maggior successo di sempre sulla piattaforma streaming. Prodotto da Shonda Rhimes, conosciuta maggiormente per aver creato il fortunato show televisivo Grey’s Anatomy, in poco tempo è diventato uno uno dei titoli più amati dal pubblico.

Il successo è stato tale che Netflix ha deciso di rinnovare Bridgerton per la seconda stagione. Anche perché, di fatto, la storia è ispirata da una serie letteraria composta da ben otto romanzi e una delle opere romantiche più apprezzate di sempre.

Se la serie dovesse seguire la strada dei libri, quindi, nella seconda stagione di Bridgerton dovremmo vedere approfondito il personaggio di Anthony, il fratello maggiore della protagonista della prima stagione Daphne. Ma quando uscirà la seconda stagione?

Al momento, è ancora troppo presto per avere delle informazioni concrete sulla data di uscita. In ogni caso di certo c'è solo che l'inizio delle riprese dello show televisivo dovrebbero iniziare a marzo del 2021. Quindi, salvo impedimenti di sorta, è molto probabile che potremmo avere su Netflix i nuovi episodi entro Natale di quest'anno.

La stessa attrice di Daphne, Phoebe Dynevor, ha dichiarato:

"Davvero non ho idea di cosa potrebbero fare con una seconda stagione, ma immagino che se seguiranno i libri, sarà il percorso di Anthony (Jonathan Bailey) a essere mostrato. E sono sicura che Daphne finirà con il farsi coinvolgere in un qualche modo, ma sì, mi chiedo come sarebbe. Sono elettrizzata all'idea. Purtroppo non riesco a immaginare come potrebbe essere filmare uno show come questo in tali circostanze. Ci sono così tante comparse, così tanti membri della crew, ed è uno show con scene molto intime. Senza un vaccino disponibile per tutti, non saprei davvero come potremmo fare."

