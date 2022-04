Bridgerton 2: nuovo record per la serie targata Netflix!

Bridgerton 2 ha fatto boom di visualizzazioni al suo debutto su Netflix lo scorso mese, registrando numeri incredibili, e adesso la serie raggiunge un nuovo record.

Lo show di Shonda Rhimes è il titolo più visto in una settimana nell'elenco televisivo in lingua inglese. Bridgerton 2 ha infatti raggiunto 251,74 milioni di ore visualizzate in tutto il mondo, ed è prima in classifica in 93 Paesi.

Numeri incredibili, che si sono dimostrati ottimi sin da subito. Nella scorsa settimana, qualche giorno dopo la sua uscita, e a cinque giorni dall'arrivo sulla piattaforma, ben 193 milioni di ore erano state visualizzate a livello globale, portando lo show al primo posto in 92 Paesi. In concomitanza con l'arrivo della seconda stagione, inoltre, la prima è diventata un must watch per gli spettatori che ancora non l'avevano vista, ed è così salita al secondo posto nella top 10 di Netflix con circa 53 milioni di ore visualizzate.

Come sappiamo, questa season ha esplorato la storia del fratello maggiore dei Bridgerton, Anthony, toccando punti e tematiche differenti rispetto alla precedente.

In ogni caso, nonostante i continui record raggiunti dalla serie di Shonda Rhimes, lo show è ancora ben lontano dai numeri di Squid Game, vero e proprio fenomeno Netflix arrivato lo scorso anno.