Bridgerton 2, addio shock nella nuova stagione: non ci sarà il Duca, ecco perché!

Cari fan di Bridgerton, Lady Whistledown ha una triste notizia per voi: Il Duca di Hastings Regé-Jean Page non tornerà nei nuovi episodi della serie Netflix.

"Cari lettori, mentre i nostro occhi saranno puntati sulle avventure amorose di Lord Anthony Bridgerton nel tentativo di trovare la propria viscontessa, dobbiamo salutare Regé-Jean Page, che ha interpretato così trionfalmente il Duca di Hastings" si legge nel messaggio di Lady Whistledown pubblicato sull'account ufficiale Instagram di Bridgerton "Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma sarà sempre parte della famiglia di Bridgerton. Daphne rimarrà una moglie e sorella devota, aiutando il fratello a farsi strada nella prossima stagione d'alta società e aiutandolo a scoprire cosa questa ha da offrire, ovvero più intrighi e romanticismo di quello che i miei lettori potrebbero essere in grado di gestire".

Page si lascia dunque alle spalle la serie che tanta popolarità gli ha donato negli ultimi mesi, ma non è affatto una decisione dell'ultimo momento: i piani per il Duca di Hastings sono sempre stati questi, come ha rivelato lo stesso attore ai microfoni di Variety.

"È un arco narrativo di una singola stagione. Avrà un inizio, uno svolgimento e una fine nel giro di un anno" racconta Page del pitch che gli fecero i produttori di Shondaland "E io ho pensato che fosse davvero interessante, perché sembrava quasi una miniserie. E potevo arrivare, dare il mio contributo, e poi la famiglia Bridgerton avrebbe portato avanti il resto".

Come del resto anche i libri su cui sono basati, è previsto che ogni stagione di Bridgerton abbia un nuovo focus, a partire dalla seconda, che vedrà protagonista Jonathan Bailey ovvero Lord Anthony Bridgerton.

"Una delle cose che rende differente questo show dagli altri del suo genere è che le persone sanno che l'arco narrativo è completo" ha continuato Regé-Jean Page, che nel suo ultimo post di Instagram ha ringraziato e salutato tutti affermando "È stato un piacere e un privilegio poter essere il vostro Duca. Far parte du questa famiglia, non solo sullo schermo, ma anche al di fuori. Il nostro incredibile cast, la nostra generosa crew e i nostri fantastici fan... È stato tutto al di sopra di ogni immaginazione. Il mio amore per voi è reale e continuerà solo a crescere".