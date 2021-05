Bridgerton 2, Rupert Evans entra nel cast della serie Netflix: sarà il patriarca Edmund

La seconda stagione di Bridgerton è attualmente in fase di produzione, e il cast della serie Netflix si va completando. L'ultimo nome annunciato è quello di Rupert Evans, che interpreterà il patriarca Edmund Bridgerton. Chi ha dimestichezza con i romanzi di Julia Quinn si aspettava l'arrivo di questo personaggio, annunciato poi anche in un teaser.

La seconda stagione di Bridgerton sarà basata sul secondo libro della serie, Il Visconte che mi amava. Rupert Evans apparirà in sequenze di flashback, dal momento che Edmund Bridgerton è morto all'epoca in cui ha luogo la serie. Il suo personaggio è stato un padre gentile e paziente, che ha formato un vero legame d'amore con sua moglie Violet Bridgerton. Anche quest'ultima dovrebbe avere un certo spazio nella seconda stagione.

L'entrata in scena di Edmund potrebbe servire anche a lanciare lo spin-off prequel sulla giovane regina Charlotte. Le altre new entry della stagione 2 di Bridgerton sono Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Young. Un cameo di Regé-Jean Page è molto improbabile, invece, per cui bisognerà abituarsi all'idea dell'assenza del Duca di Hastings.

Bridgerton, intanto, è già stato rinnovato da Netflix per le stagioni 3 e 4. "Abbiamo piani entusiasmanti per il futuro" ha annunciato Bela Bajaria, dirigente della piattaforma streaming, "e pensiamo che il pubblico continuerà a impazzire per questo show. Stiamo pianificando di restare nel business Bridgerton ancora per parecchio tempo a venire."