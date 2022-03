Bridgerton 2 sbarca su Netflix: e la terza stagione si farà o no?

Che siate o meno amanti di Bridgerton, la serie di Shonda Rhimes ha innegabilmente cambiato il volto di Netflix e i suoi equilibri produttivi. Tanto che, con l'uscita della seconda stagione, cresce l'apprensione per un'eventuale terza. Quando potrebbe uscire? Su chi sarà incentrata? Ma soprattutto, si farà?

Sono tanti i nuovi show Netflix pronti al debutto con i quali il gigante dello streaming vuole farsi largo in settori e generi sempre nuovi, con la speranza di far procedere queste serie per diverse stagioni. Ma a fianco delle nuove scommesse, Netflix sa di dover portare avanti gli spettacoli già di enorme successo. E lo show ideato dalla Regina del Piccolo Schermo, come viene spesso definita Shonda Rhimes – la mente dietro Grey’s Anatomy, Scandal e molte altre – è senz’altro uno di quelli. Tanto che non stupisce, in realtà, la notizia di cui siamo già in possesso: sì, una terza stagione si farà di certo.

Prima ancora del debutto dei nuovi episodi nella giornata di ieri, 25 marzo, era già ufficiale l’annuncio di un rinnovo. Ma non è tutto: alla terza seguirà senza dubbio anche una quarta, perché le due stagioni sono state ufficializzate in coppia. Per quanto riguarda la data d’uscita invece, è possibile che si debba aspettare ancora un po’. Dando uno sguardo alle precedenti produzioni infatti, abbiamo visto come le riprese della seconda siano iniziate ad aprile 2021, per poi durare circa sei mesi e farsi seguire da un periodo altrettanto lungo di post-produzione.

Considerando che la Rhimes parte in questo caso avvantaggiata dal rinnovo già programmato, è possibile che si sia portata avanti sulle sceneggiature senza bisogno di aspettare la luce verde di Netflix. Per come stanno le cose, le riprese per la terza potrebbero riprendere entro la fine della primavera, facendola sbarcare come per quella appena debuttata in questo stesso periodo del 2023. Il vero dubbio rimane il materiale che verrà adattato. La serie è ispirata alla saga di romanzi di Julia Quinn e segue in ogni stagione la storia di un membro diverso della Famiglia Bridgerton. I fratelli sono otto, i romanzi altrettanto, così anche si spera per la serie. Se si seguisse l’ordine voluto dai romanzi come avvenuto con le precedenti stagioni, si dovrebbe partire dal terzo, La proposta di un gentiluomo.

Focalizzato su Benedict Bridgerton, interpretato nella serie da Luke Thompson, racconta della sua storia d’amore con Sophie Beckett, figlia illegittima del Conte di Penwood. Sulla fattibilità della sua storia, l’attore ha ammesso: “Se seguissimo l’ordine dei libri, il terzo capitolo sarebbe proprio quello di Benedict. Noi attori ne sappiamo quanto il pubblico. La nostra serie tv non segue i romanzi alla lettera, ma sarà curioso scoprire in che modo saranno rispettati nelle prossime stagioni”. La stessa Rhimes ha infatti anticipato: “Ci sono otto fratelli, quindi abbiamo intenzione di seguire le storie romantiche di ognuno dei fratelli. Ma non andremo necessariamente in ordine". Nel frattempo, ecco la folle tracklist di Bridgerton 2 che mescola Pop moderno e musica classica.