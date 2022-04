Bridgerton 2, QUELLA scena con Anthony e Kate che rompe i cliché

E' passata appena una settimana dal debutto di Bridgerton 2, ma il nuovo capitolo della serie Netflix è già un successo, con un nuovo record di visualizzazioni per Bridgerton 2. Ma non solo: nella sua seconda season, la serie targata Shondaland ha il coraggio di rompere gli schemi, mettendo da parte la classica rappresentazione delle scene hot.

Anthony Bridgerton e Kate Sharma hanno conquistato gli spettatori, con una storia d'amore che regge il confronto con la prima stagione di Bridgerton, incentrata su Daphne e il duca di Hastings.

Nonostante in questa nuova season ci siano meno scene hot, il rapporto tra i due protagonisti cresce e si evolve in un bellissimo quanto frustrante gioco delle parti, che tiene il pubblico col fiato sospeso, anche grazie alla performance attoriale e alla chimica tra Jonathan Bailey e Simone Ashley, cresciuta nel dietro le quinte di Bridgerton 2.

Un amore raccontato con meno scene esplicite e più sguardi nascosti, contatti fugaci e brevi momenti di intimità, che costruiscono progressivamente una tensione sessuale tra il visconte e Miss Sharma che trova sfogo soltanto nel penultimo episodio. L'agognato momento romantico tra Anthony e Kate si carica anche di un compito non banale: una diversa e più accurata rappresentazione del piacere femminile, che rompe i soliti cliché delle scene d'amore sul grande e piccolo schermo.

Dopo la fine del triangolo amoroso e la resa di Edwina di fronte al sentimento che la sorella e il suo ex promesso sposo provano l'uno per l'altra, Kate e Anthony si incontrano nel giardino della residenza dei Bridgerton e un nuovo litigio li porta ad avvicinarsi irrimediabilmente. La scena hot che ne segue è raccontata dal punto di vista di Kate: è lei a chiedere al visconte Bridgerton di restare, sconfessando l'idea delle donne come creature delicate, ed è attraverso le sue reazioni e i suoi ricordi della mattina dopo che si dispiega il racconto filmico della notte di passione tra i due.

Nonostante si tratti di un period drama, Bridgerton 2 riesce a presentare un nuovo sguardo sulla femminilità, con una storia d'amore a lieto fine che ritroveremo nella stagione 3 di Bridgerton: proprio ieri Simone Ashley ha confermato che Kate e Anthony torneranno nel prossimo capitolo dell'amata serie Netflix.