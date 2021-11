Bridgerton 2, Shonda Rhimes torna sull'addio di Regé-Jean Page: 'È stato intelligente'

Lo scorso aprile i fan di Bridgerton scoprivano che Regé-Jean Page avrebbe lasciato la serie, e non sarebbe tornato per una seconda stagione dello show Netflix. Oggi, Shonda Rhimes torna a commentare la decisione dell'attore e a parlare del futuro della serie.

L'addio al Duca di Hastings è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i fan dello show Netflix, la cui reazione si è davvero fatta sentire nei giorni successivi l'annuncio.

Tuttavia, l'attore ha voluto specificare fin da subito che non è stato un colpo di testa il suo, bensì una conseguenza naturale non solo di quanto stabilito dal suo contratto (che prevedeva la sua presenza solo per la prima stagione), ma anche della struttura dello show.

Dopotutto, i libri di Julia Quinn ai quali si ispira la serie sono ognuno incentrato su un diverso componente della famiglia Bridgerton, e così sarà anche per la sua trasposizione.

"Ogni stagione, raccontiamo una diversa storia d'amore di una differente coppia" ribadisce anche la produttrice Shonda Rhimes "Ci sono otto fratelli Bridgerton, e per quanto mi riguarda, ci saranno anche otto stagioni di Bridgerton. E forse anche di più".

In quanto a Regé-Jean Page, Rhimes racconta che una volta scaduto il contratto, gli fu chiesto se volesse tornare in ogni caso, ma lui rifiutò "E giustamente. Lui disse 'Ho firmato per portare sullo schermo questa fantastica storia d'amore, una storyline che ha un inizio e una fine, sto bene così' e io non lo biasimo. Credo che la sua sia stata una scelta molto intelligente, ha lasciato che la perfezione rimanesse tale".

E lei che tra Grey's Anatomy e Scandal, dell'argomento ne sa qualcosa, conclude, osservando: "Una volta tanto in tv vediamo un 'E vissero felici e contenti', mentre di solito... Beh, sapete come funziona la network tv, devi trovare dei motivi per giustificare come mai una coppia resta separata per 15 anni"