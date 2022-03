Bridgerton 2, lo showrunner: 'Anthony troverà se stesso in questa stagione'

Bridgerton sta per tornare con la stagione 2. Come sappiamo lo show si concentra in ogni capitolo su uno dei fratelli Bridgerton, e il prossimo sarà dedicato al fratello maggiore Anthony. Il personaggio, interpretato da Jonathan Bailey, viene da una prima stagione turbolenta. Secondo lo showrunner, però, in questa season scoprirà chi è.

"Al termine della prima stagione lo abbiamo lasciato a un bivio. E adesso è tornato, dopo aver dovuto portare sulle spalle il peso della sua famiglia. Ha dovuto imparare così tante lezioni sia sulla vita sia sull'amore e le ha imparate in un modo molto duro", ha detto il produttore. "Ho sempre precisato che questo show, nel profondo, riguarda le persone che capiscono chi sono e chi vogliono essere. E penso che non potrebbe essere più vero per Anthony Bridgerton."

Dunque si tratterà di una stagione in cui il Anthony troverà se stesso, in quello che secondo molti sarà un triangolo con Edwina e Kate, anche se secondo lo showrunner Van Dusen non si tratterà proprio di questo. "L'amore fraterno è importante nella seconda stagione tanto quanto l'amore romantico, se non di più, e credo che quando ragioni in questo modo, [chiedendoti] se questo è un 'triangolo' d'amore o no, sai, ciò che sta realmente accadendo con Anthony, Kate ed Edwina in questa stagione, diventa abbastanza chiaro."

Lo showrunner ha inoltre precisato che Edwina ha subito molti cambiamenti rispetto ai romanzi, diventando un personaggio tridimensionale proprio per necessità di trama "È una giovane donna con i propri desideri e bisogni. È una persona con una ricca vita interiore."