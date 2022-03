Bridgerton 2: lo showrunner parla degli eventi salienti della seconda stagione

La seconda stagione dello show ha da poco fatto il suo debutto su Netflix e lo showrunner di Bridgerton Chris Van Dusen, che ha lasciato la serie, ha parlato con TheWrap dei momenti più importanti e iconici dei nuovi episodi.

"Kate ed Edwina hanno una dinamica molto interessante. Edwina è la sorella della quale Kate si è presa cura da tutta la vita e la ama così tanto, ma allo stesso tempo Kate è stata così impegnata a prendersi cura di qualcun altro che non ha avuto la possibilità di prendersi cura di se stessa, cosa che per me ha reso il loro rapporto piuttosto squilibrato", ha detto riguardo le differenze con la trama de "Il visconte che mi amava".

"Sono sempre interessato a mettere i personaggi nella peggiore situazione immaginabile di sempre per vedere come ne usciranno, fa parte dello spettacolo", ha risposto Van Dusen alla domanda della diversa versione di Edwina di Bridgerton rispetto ai libri, che arriva all'altare con Anthony (altro colpo di scena non del libro). "Edwina è pienamente realizzata nella serie … ha i suoi desideri e i suoi bisogni e non volevo relegarla a essere un semplice oggetto di scena nella relazione Kate-Anthony. Volevo che avesse i suoi interessi, pensieri e sentimenti”.

"Anthony e Kate sono specchi l'uno dell'altra", ha detto riguardo invece il rapporto tra i due. “E penso che vedere qualcun altro attraversare la stessa cosa che stai attraversando tu porti a quel legame che tra loro cresce durante la stagione".

