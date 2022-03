Bridgerton 2, lo showrunner parla delle scene hot: 'Resterete senza fiato!'

Uno degli aspetti che ha più fatto parlare di Bridgerton è certamente il suo approccio alle scene romantiche, che nella scorsa stagione vedevano protagonisti Daphne e il duca di Hastings, e molti spettatori si chiedono se questa nuova stagione, incentrata sul primogenito Anthony (interpretato da Jonathan Bailey) saprà rispettare le aspettative.

"Non è un segreto che questo show sia ispirato a una serie di deliziosi romanzi rosa ed è qualcosa di cui eravamo entusiasti fin dall'inizio" ha dichiarato lo showrunner Chris Van Dusen a TheWrap, in riferimento alle opere di Julia Quinn. "Ho sempre voluto che questa serie non fosse troppo distante dall'esperienza di lettura di uno di quei romanzi, soprattutto per quanto riguarda quelle sensazioni sexy, pericolose e divertenti".

In effetti, nella prima stagione non sono mancati i momenti hot tra la Daphne Bridgerton di Phoebe Dynevor (che ritroveremo in Bridgerton 2) e il duca Simon Basset (interpretato da Regé-Jean Page) e nel trailer di Bridgerton 2 abbiamo già avuto qualche piccola anticipazione riguardo alle vicende che vedranno protagonista il visconte Anthony Bridgerton e le new entry della famiglia Sharma, con le quali nascerà un triangolo amoroso.

"Voglio accompagnare gli spettatori in una corsa selvaggia. Voglio che arrossiscano e voglio lasciarli eccitati, su di giri e senza fiato" ha proseguito Van Dusen. "E' una cosa che adoro del nostro show, anche se cerchiamo di farlo sempre con equilibrio: non c'è una sola scena di sesso o intima che abbiamo inserito come fine a sé stessa. Ogni scena ha uno scopo, racconta una storia. Tutte quelle scene contribuiscono a mandare avanti la storia e questo è stato il nostro approccio fin dall'inizio".

Anche Simone Ashley, che interpreterà Kate Sharma, ha ammesso che ci sarà più tensione sessuale in Bridgerton 2. Non ci resta che attendere il debutto della stagione 2 di Bridgerton, che esordirà su Netflix il prossimo 25 marzo!