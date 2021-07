Bridgerton 2, lo showrunner promette una stagione strepitosa: 'Non siete ancora pronti!'

Siamo sempre in attesa di scoprire quando esce la stagione 2 di Bridgerton, e le recenti parole di Chris Van Dusen non fanno che aumentare l'hype. Secondo lo showrunner della serie Netflix, infatti, i fan rimarranno spiazzati dalla mole di novità, colpi di scena e storie che li attendono nel prosieguo dello show.

In una intervista a Deadline, infatti, Chris Van Dusen ha confermato che i primi due episodi della stagione di Bridgerton sono attualmente in fase di montaggio, e si è lasciato scappare un commento su ciò che ci sarà da aspettarsi.

"Non credo che la gente sarà pronta. È tutto ciò che il pubblico ama così tanto della prima stagione, ma anche di più". Lo showrunner ha anche rivelato la forte chimica tra i personaggi di Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley): "Quei due sono semplicemente magnetici" ha aggiunto.

A parte questo, Chris Van Dusen non si è però sbilanciato più di tanto con le anticipazioni su Bridgerton 2. Fino a poco tempo fa, in ogni caso, appariva certo che non avremmo più rivisto nello show il Duca, ovvero Regé-Jean Page, ma dopo la candidatura di quest'ultimo agli Emmy e il messaggio di congratulazioni da parte dello stesso Van Dusen, ha ripreso corpo l'ipotesi di un flashback del Duca in Bridgerton 2.

Staremo a vedere, e ci attendiamo presto altre novità e anticipazioni direttamente dalla sala montaggio di Bridgerton.