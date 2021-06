Bridgerton 2, lo showrunner svela lo scandaloso titolo della première Netflix!

Lo showrunner di Bridgerton, Chris Van Dusen, ha stuzzicato i fan della serie Netflix su Twitter pubblicando una primissima immagine del copione della première della seconda stagione. La foto svela anche lo scandaloso titolo dell'episodio, e contribuisce ad aumentare l'attesa dei fan per i nuovi episodi dello show prodotto da Shonda Rhimes.

Il titolo della première è 'Capital R Rake'. La seconda stagione sarà incentrata sul fratello maggiore di Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey), e il titolo è molto probabilmente un'allusione a lui. L'immagine è accompagnata da alcuni hashtag come #ItsComing e #Season2.



Il termine 'rake', considerato piuttosto datato, significa sostanzialmente debosciato e poco incline a seguire una morale. Considerato il comportamento di Anthony nella prima stagione, gli spettatori non stentano certo a crederci. Ma come sarà Daphne in Bridgerton 2? Ne ha parlato di recente Phoebe Dynevor.

La seconda stagione seguirà gli eventi del romanzo di Julia Quinn, Il visconte che mi amava, secondo capitolo della serie letteraria Bridgerton.

Simone Ashley interpreterà la co-protagonista della seconda stagione, Kate Sharma, una variazione del personaggio di Kate Sheffield presente nel libro di Quinn.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla seconda stagione di Bridgerton.



Nel cast di Bridgerton 2 anche Rupert Evans nel ruolo del patriarca Edmund.