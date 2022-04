Bridgerton 2, primo posto dopo una sola settimana: 2,5 miliardi di minuti visualizzati

La première della stagione 2 di Bridgerton, disponibile dal 25 marzo, è stata seguita per un totale di 2,5 miliardi di minuti visualizzati nella sua prima settimana su Netflix, come riportano gli ultimi dati Nielsen. Un risultato incredibile per la serie creata da Shonda Rhimes; il debutto più visto di sempre sulla piattaforma.

Bridgerton 2 è stata vista per un totale di 627,11 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni di programmazione, superando la prima stagione che aveva fatto registrare 625,49 milioni di ore nello stesso arco di tempo. Ma quante stagioni di Bridgerton ci saranno? I fan si chiedono se la serie proseguirà ancora per diverso tempo oppure chiuderà i battenti dopo pochi cicli di episodi.



Per quanto riguarda Bridgerton 2, Nielsen ha informato inoltre che il 76% degli spettatori nella sua prima settimana di programmazione era composto da donne.

I dati rilevati da Nielsen riguardano soltanto le televisioni, e non tengono conto dei dispositivi mobili; riguardano tutti gli streamer, da Disney+ a Hulu, da Apple TV+ ad Amazon Prime Video e Netflix, annunciandoli pubblicamente con un ritardo di diversi giorni, come da accordi con le varie aziende del settore.



Altri titoli degni di nota presenti in classifica sono The Adam Project, il film d'animazione Red (Disney+) e Is It Cake?: Dolci impossibili.

