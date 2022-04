Bridgerton 2, quante stagioni ci saranno in totale per la serie Netflix?

Uscita da poco su Netflix, la seconda stagione della serie evento creata da Shonda Rhimes ha ripercorso la storia di un altro dei fratelli Bridgerton. Ma per chi si chiede quanti ancora rimangono da approfondire, sappiatelo: i piani della Rhimes sono di lunghissimo corso e potrebbero accompagnarci per diversi anni.

Qualche giorno fa, all’indomani dell’uscita del nuovo blocco di episodi firmato da Netflix in collaborazione con ShondaLand, la storica casa di produzione messa su dalla Regina delle Serie dietro show di successo come Grey’s Anatomy e Scandal, ci eravamo chiesti se e quando sarebbe uscita una terza stagione di Bridgerton. E avevamo ottenuto subito risposta dai passi avanti fatti dalla produzione durante lo sviluppo della stagione appena arrivata. Non erano ancora usciti i nuovi episodi infatti, che già la serie aveva ottenuto rinnovo per la terza e quarta stagione. Ma non si fermerà qui.

Nonostante qualche fallimento nel corso degli anni, la Rhimes è sempre stata in grado di fiutare il successo dietro nuovi progetti: e una volta ottenuto, perché fermarsi, soprattutto se il materiale originale abbonda di sequel? Non avremo certo una durata come quella di Grey’s Anatomy, attualmente la sua serie di maggior successo. Ma comunque i piani sono decennali: “Ci sono otto fratelli Bridgerton, quindi abbiamo intenzione di seguire le storie di ognuno di loro. Non andremo necessariamente in ordine, ma vedremo ognuno dei fratelli e le loro storie". In altre parole, la Rhimes ha anticipato altre sei stagioni dopo quella che abbiamo appena visto.

A offrire lo spunto, come detto, è lo stesso materiale offerto dai romanzi di Julia Quinn che hanno ispirato la serie. Dal 2000 al 2006 infatti, pubblicò ben 8 romanzi, uno per ogni fratello della famiglia nobiliare della Londra ottocentesca. Nel 2013 seguì un nono, una sorta di reunion che tirasse le fila di tutto quanto era stato affrontato in precedenza: nulla toglie che anche la Rhimes arrivi a tanto. Così stando le cose e considerando il tempo di lavorazione delle stagioni – ottenere la luce verde per le successive senza aspettare i risultati degli ascolti sarà un buon modo per stringere i tempi – si tratta di una serie che potrebbe accompagnarci fino alla fine di questa decade.

Per quanto riguarda la terza stagione, come detto la data d’uscita è facilitata dalla messa in sviluppo anticipata e potremmo vedere i nuovi episodi a distanza di un anno solamente. Lo stesso potrebbe avvenire per la quarta stagione. Per quanto riguarda, invece, il fratello preso in causa, le parole della Rhimes sull’ordine del canone potrebbero scombinare un po’ le cose. Ma se si seguissero i romanzi, il prossimo dovrebbe essere La proposta di un gentiluomo, focalizzato su Benedict Bridgerton e interpretato da Luke Thompson. Staremo a vedere: nel frattempo, trovate qui l’intera tracklist di Bridgerton 2 con i folli brani pop riarrangiati in chiave classica.