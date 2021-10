Bridgerton 2, una star della serie anticipa un finale 'intenso e drammatico'

Durante TUDUM ci sono state le prime immagini di Bridgerton 2, ma le riprese della serie sono attuamente ancora in corso, anche se in dirittura d'arrivo. E proprio a questo proposito, una delle star dello show ha voluto dare qualche anticipazione.

Il finale della seconda stagione di Bridgerton sarà decisamente come vi aspettereste che sia, parola di Nicola Coughlan.

L'interprete di Penelope Featherington (nonché Lady Whistledown in persona) ha raccontato a Radio Times che "Sto andando sul set di Bridgerton in questo momento, questa è la mia ultima settimana di riprese. Sto girando queste grosse scene intense e piene di dramma per il finale".

Nella seconda stagione di Bridgerton, poi, sarà inevitabile scoprire qualcosa in più su Lady Whistledown e il suo segreto... "Quegli ultimi momenti della prima stagione erano decisamente uno sguardo alla sua vita. E credo che nella seconda stagione vedrete il procedimento dietro il suo operato e quello che sta succedendo".

Inoltre "Sta mentendo a tutti coloro che sono nella sua vita, e dovranno per forza esserci delle ripercussioni. E vedrete che lei non... Come dico sempre io, è un po' come un anno di Britney Spears, non è (più) una ragazza né (ancora) una donna. Sicuramente la vedremo maturare dalla prima stagione, ma credo che lei pensi di essere una donna di mondo molto più di quanto non sia in realtà".

Ma la seconda stagione vedrà anche un'altra maturazione, quella del rapporto tra Penelope e Colin Bridgerton (Luke Newton): "Esploreremo il loro rapporto, che è diventato più stretto dall'ultima volta che li abbiamo visti".

La seconda stagione di Bridgerton si baserà sul secondo dei romanzi di Julia Quinn, e si concentrerà principalmente sul primogenito dei fratelli Bridgerton, Anthony.