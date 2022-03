Bridgerton 2: si torna a corte nello scintillante trailer ufficiale della serie Netflix

Dopo la tracklist remix di Bridgerton, la popolare serie televisiva di Netflix si mostra finalmente con il primo trailer ufficiale, a poche settimane dall'uscita prevista per il prossimo 25 marzo.

Il trailer, della durata di oltre tre minuti e che trovate disponibile all'interno del player, prepara la strada per la stagione che verrà e per le sue trame, la principale delle quali vedrà il visconte alla ricerca di una potenziale viscontessa: Lord Anthony Bridgerton, il fratello maggiore di Bridgerton, spinto dal suo dovere di mantenere il buon nome di famiglia si propone di trovare una moglie adatta, cercandola tra le numerose debuttanti a corte. I suoi standard sembrano impossibili per chiunque, finché Kate e sua sorella minore Edwina Sharma non arrivano dall'India.

Ispirata alla famosa serie letteraria di Julia Quinn, la seconda stagione della serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen adatterà il secondo libro dell'autrice, "Il visconte che mi amava", incentrato appunto sulle avventure romantiche del primogenito Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Oltre ai volti già noti dell'alta società inglese che abbiamo imparato a conoscere durante la prima stagione, divenuta un fenomeno mondiale su Netflix, saranno introdotti tantissimi nuovi personaggi, tra cui la già citata Kate Sharma (Simone Ashley) con la sorella Edwina (Charitra Chandran) e la madre Mary (Shelley Conn).

Per altre letture scoprite tutti i protagonisti di Bridgerton 2 nei nuovi character poster.