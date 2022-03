Bridgerton 2: dove si trova il Simon di Regé-Jean Page durante la Stagione 2?

Nel corso di una recente intervista concessa a TVLine, il creatore di Bridgerton Chris Van Dusen ha spiegato ai fan dello show dove si trova il personaggio di Simon nel corso degli eventi della seconda stagione che si prepara a essere diffusa in streaming il prossimo venerdì, 25 marzo. Spiegazione necessaria data la nota assenza di Regé-Jean Page.

Prendendo spunto dal secondo libro dell'autrice Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me, sappiamo che la seconda stagione di Bridgerton si concentrerà sul figlio maggiore Anthony (Jonathan Bailey) nella sua ricerca di una moglie. Mette gli occhi sul nuovo "diamante" della società Edwina Sharma (Charithra Chandran), ma la sua protettiva sorella Kate (Simone Ashley) giura di non rendergli le cose così facili.

Inoltre, sappiamo che la protagonista della prima stagione, Daphne (Phoebe Dynevor), tornerà per una breve parte in questa seconda stagione. Chi invece non tornerà affatto è Simon, dopo l'addio di Regé-Jean Page allo show di Shonda Rhimes. E' lo stesso creatore dello show, quindi, a dare una spiegazione ai fan sul dove si trovi il personaggio durante gli eventi raccontati nella nuova stagione:

"Si fa riferimento a Simon. Nella primissima scena della seconda stagione, Daphne accenna al fatto che ha lasciato suo marito e suo figlio a casa [per poter partecipare al debutto di Eloise]. Sfortunatamente, non ha funzionato in termini di partecipazione di Rege alla seconda stagione, ma sarà sempre il Duca di Bridgerton. Non andrà da nessuna parte nel mondo dello show. E solo perché non lo vediamo, non significa che non ci sia più".

Bridgerton intende seguire fedelmente il modello della Quinn, che copre la storia di un fratello diverso ad ogni libro. A causa di questo formato, non ci sarà molto spazio per Simon e Daphne in The Viscount Who Loved Me, il che significa che non c'è necessità di avere Page sullo schermo.

In attesa del debutto su Netflix, vi lasciamo alla nostra recensione di Bridgerton 2; su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer di Bridgerton 2.