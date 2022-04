Bridgerton 3, anche Calam Lynch tifa per Theo e Eloise: 'Sono perfetti insieme'

Lo showrunner Chris Van Dusen ci ha promesso più Eloise e Theo in Bridgerton 3, ma cosa può voler dire? Li vedremo forse diventare una coppia? Calam Lynch spera di sì.

I fan di Bridgerton non vedono l'ora di scoprire cosa porterà con sé la terza stagione dello show Netflix prodotto da Shonda Rhimes, e uno dei punti focali dei prossimi episodi potrebbe essere proprio il rapporto tra Eloise Bridgerton e Theo Sharpe.

E mentre questa "possibile coppia" ha già tanti fan seppur non sia presente nei libri, l'interprete di Theo Calam Lynch non potrebbe esserne più contento e... Sorpreso!

"I miei amici che sono su TikTok mi stando mandando video dei #Theloise e io non posso fare a meno di chiedermi 'Siete riusciti a trovare un remoto angolo dell'internet a cui piacciono Theo e Eloise o è davvero una cosa popolare?'" ha raccontato l'attore in un'intervista "Ma mi rende così felice, sapete? Perché beh, forse è qualcosa che ti viene richiesta come attore, ma io amo la loro storia, e mi convincono davvero come coppia, e ho pensato che dovrebbero stare insieme... Penso che siano davvero perfetti l'uno per l'altra".

"Perciò quando scopri che ci sono tutte queste persone nel mondo che pensano la stessa cosa, e sono stati colpiti profondamente da tutto questo come lo siamo stati noi ne realizzarlo, è davvero una soddisfazione in quanto attore, perché significa che non stiamo avendo le traveggole, ma che è reale" ha poi concluso.

E voi che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Qui vi intanto vi raccontiamo cosa c'è da sapere e da aspettarsi da Bridgerton 3.