Bridgerton 3, Colin e Penelope si mostrano in una foto dal set!

Le riprese di Bridgerton 3 sono iniziate a Luglio, e arrivano già le prime foto dal set, che raffigurano ovviamente i Polin, nome dato dai fan dello show alla coppia formata da Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

La foto di certo non raffigura i personaggi nei loro costumi o su una carrozza, ma permette di dare ai fan più impazienti un primo sguardo al set, proprio mentre la produzione è ancora in corso e una data di uscita non è ancora stata annunciata. Nell'immagine Nicola Coughlan e Luke Newton appaiono perfettamente pettinati e truccati per andare in scena, ma con indosso i loro abiti casual e delle ciabatte che sicuramente non sfuggono alla vista di chi guarda lo scatto. Alle loro spalle, in costume ma con un'espressione molto lontana dal suo personaggio, c'è Phoebe Dynevor, che nello show interpreta Daphne Hastings. "My, my, sta sicuramente succedendo molto qui" scrive la pagina ufficiale di Bridgerton nella didascalia che accompagna la foto.

Lo scorso Giugno il protagonista della seconda stagione, Jonathan Bailey ha passato il testimone a Luke, che interpreta Colin è che sarà il fratello protagonista di Bridgerton 3. Dopo Phoebe ed Anthony adesso è il suo turno per trovare l'amore. Gli attori che abbiamo visto negli scorsi capitoli torneranno anche in questo, e a loro si aggiungeranno ben tre nuovi "gentiluomini": Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon.