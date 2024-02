Bridgerton 3, Colin e Penelope sono i protagonisti della nuova clip

Novità dalla terza stagione di Bridgerton: Netflix ha appena pubblicato una nuova clip che ci fa dare un primo sguardo alla dinamica tra i protagonisti della serie. Mentre si avvicina l'uscita di Bridgerton 3, possiamo vedere Penelope e Colin, interpretati da Nicola Coughlain e Luke Newton, impegnati in una conversazione importante.

Nella clip Colin chiede a Penelope perchè non abbia risposto alle sue lettere, mentre Penelope accusa il giovane Bridgerton di vergognarsi di lei. L'animosità della ragazza è presto spiegata da quello che abbiamo già visto nella seconda stagione, e che viene ripreso nella sinossi della terza: "Penelope Featherington ha finalmente rinunciato rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. E ha deciso che è ora di trovare un marito, possibilmente qualcuno che sia in grado di garantirle abbastanza indipendenza da poter continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontana da sua madre e dalle sue sorelle. Ma a causa della mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente."

"Nel frattempo Colin è ritornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e uno sfacciato senso di spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua fiducia, Colin si propone di aiutare Penelope a trovare un marito". Colin e Penelope si troveranno quindi a ricostruire e a ridefinire il loro rapporto e scopriranno entrambi che i sentimenti sono più mutevoli e complicati di quanto sembrino. Ma il rapporto con Bridgerton non sarà l'unico problema di Penelope in questa stagione: la giovane Featherington dovrà affrontare l'allontanamento da Eloise (Claudia Jessie) e le difficoltà nel mantenere segreto il suo alter ego. A proposito di Eloise, lo showrunner di Bridgerton ha già promesso che nella nuova stagione ci sarà più spazio per Eloise e Theo, l'altra nascente storia d'amore della serie.