Bridgerton 3, cosa dovete sapere sulla prossima stagione: chi è la nuova coppia

Dopo la clip in anteprima di Bridgerton 3, i canali social di Netflix ci sorprendono con una nuova anticipazione su ciò che dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione dello show.

Come già previsto dalla sinossi ufficiale di Bridgerton 3, Penelope sembra aver ormai rinunciato definitivamente a Colin ed è adesso alla disperata ricerca di un marito. Tra i numerosi corteggiatori, un misterioso gentiluomo interpretato da Sam Phillips. Una breve clip e due foto, condivise sul profilo Instagram ufficiale dello show televisivo, mostra i due insieme e rivela che il nome di questo affascinante (e biondissimo) personaggio è Lord Debling. Come sempre in questi casi, in calce all'articolo potete trovare i due post citati.

Post che, naturalmente, hanno generato non poca trepidazione nei fan di Bridgerton, desiderosi di assistere alla tanto attesa capitolazione di Colin: si prevede, infatti, che quest'ultimo cercherà di aiutare l'amica, non senza provare un pizzico di gelosia per il nuovo pretendente.

Non a caso, uno dei più grandi punti interrogativi del pubblico riguarda il futuro sviluppo del legame tra Colin e Penelope, con la speranza di assistere finalmente ad una maggiore "maturità sentimentale" da parte del primo. L'entrata in scena di Lord Debling potrebbe significare che è oramai troppo tardi? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'esordio di Bridgerton 3 su Netflix: la prima metà della stagione uscirà il 16 maggio, per completarsi poi con gli ultimi 4 episodi dal 13 giugno prossimo.

