Bridgerton 3, le domande a cui la prossima stagione dovrà rispondere

Giochi d'inganni, promesse di matrimonio e amori impossibili. Quali troveranno risoluzione e quali invece si complicheranno? L'identità della Gossip Girl ottocentesca verrà rivelata? Quale sarà la storia protagonista? Di questa materia e di queste domande è fatta Bridgerton, che nella terza stagione devono trovare risposta.

La seconda stagione non ha fatto in tempo a sbarcare su Netflix, che già si guarda alla data di uscita di Bridgerton 3. Assicurandosi la luce verde ben prima che i nuovi episodi arrivassero su piattaforma, la serie non vedrà trascorrere molto fra i due appuntamenti, permettendoci quindi di trovare risposta alle molte domande in sospeso lasciate dagli ultimi episodi. Ovviamente, per chi ancora non dovesse averla vista, vi segnaliamo che seguiranno importanti spoiler.

Jack Featherington tornerà? Abbiamo visto l’uomo tentare la scalata nell’alta società con inganni e sotterfugi per tentare di diventare ricco. Lo ha fatto truffando diverse persone e convincendole a investire in un giro minerario in America, che però non esiste. Alla fine, Jack viene spedito nel Nuovomondo, ma le sorelle Featherington non sono le uniche a conoscere i suoi loschi piani. Che torni a perseguitare i Bridgerton e il fight club di Will Monodrich?

Lady Whistledown verrà rivelata? Questo è uno dei grandi colpi di scena della stagione. Dopo tanto indagare, Eloise ne scopre finalmente l’identità: si tratta di Penelope, la sua migliore amica. Un duro colpo per la sorella Bridgerton, considerando anche che la sua famiglia è spesso presa di mira dalla giornalista di gossip. E che la Regina Charlotte accusò anche Eloise di essere Lady Whistledown. La rottura con Penelope è stata dura, ma considerando il grande numero di stagioni di Bridgerton che ancora devono seguire, sembra strano assistere a una rivelazione tanto anticipata.

Come finirà fra Theo ed Eloise? Altra conseguenza della scoperta delle indagini della ragazza è il triangolo che nasce con Penelope: lei convince la sua amica a non vedere più Theo, il ragazzo con cui ha iniziato a interessarsi all’altro sesso. Si tratta di una trama che lo showrunner Chris Van Dusen voleva introdurre da tempo, anche se è ovvio che alla loro storia verrà dedicata un’intera stagione, secondo la struttura della serie. Anche perché si guadagna proprio lei il titolo di uno dei migliori personaggi di Bridgerton finora. Se sarà la prossima, dipende dalla domanda che segue.

Cosa succederà a Benedict? Secondo l’ordine dei romanzi, dovrebbe essere lui il protagonista della prossima stagione, visto che il terzo di Julia Quinn (La proposta di un gentiluomo) è dedicato proprio al secondogenito dei Bridgerton. Il giovane vuole trovare un suo posto all’interno della famiglia e abbandona gli studi alla scuola d’arte quando scopre che Anthony gli ha spianato la strada. Segno che la sua trama è arrivata a un punto nodale?

Edwina sposerà il Principe Friedrich? Dopo che Anthony ha scelto sua sorella Kate ottenendo il favore della Regina, la secondogenita delle Sharma ha ottenuto un’ottima consolazione: la mano del nipote della Regina stessa, lo scapolo Friedrich. Le nozze verranno ufficializzate?

E ora una domanda per voi: sapevate della folle colonna sonora di Bridgerton che unisce brani pop ad arrangiamenti classici?