Bridgerton 3: Hannah New di Black Sails nel cast, sarà Lady Tilley Arnold

Le riprese di Bridgerton 3 sono iniziate da diverso tempo, ma in queste ore la popolare serie tv di Netflix ha annunciato un nuovo ingresso nel cast: si tratta di Hannah New, celebre attrice dello show piratesco Black Sails.

Secondo quanto riportato da Deadline, Hannah New interpreterà Lady Tilley Arnold: rimasta vedova in tenera età, gode dei privilegi e del potere che derivano dall'essere al timone della proprietà del suo ex marito, vivendo la vita alle sue condizioni con indipendenza finanziaria e soprattutto un'ampia libertà sessuale.

Per chi non lo sapesse, l'attrice è conosciuta per aver interpretato Eleanor Guthrie in quattro stagioni della serie tv Starz Black Sails, e aveva debuttato al cinema nel 2014 con Maleficent, nel quale aveva interpretato la principessa Leila al fianco di Angelina Jolie; nel corso della sua carriera è anche apparsa nella serie tv The Strain di Guillermo del Toro e in Trust di Danny Boyle, entrambe targate FX. Prossimamente sarà vista in Summit Fever di Julian Gilbey, dove recita al fianco di Ryan Phillippe e Freddie Thorp.

La terza stagione di Bridgerton non ha ancora una data d'uscita ufficiale su Netflix, dunque rimanete sintonizzati per tutte le novità in arrivo. Per altri contenuti, guardate le nuove foto di Bridgerton 3 pubblicata dal set.