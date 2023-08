Bridgerton 3, leak per la data d'uscita! Netflix svela per errore il ritorno della serie?

I dettagli su Bridgerton 3 sono ancora molto pochi, ma un recente articolo che principalmente riguardava le produzioni in corso di Apple TV+ potrebbe inavvertitamente spoilerato la data d'uscita della terza stagione della serie Netflix. Attualmente non è ancora arrivata nessuna smentita in merito, quindi l'indizio è il più vicino alla realtà.

I fan sono ossessionati da Bridgerton fin dal suo debutto nel 2020. Dalla tenera storia d'amore di Daphne e Simon nella prima stagione alla storia di Anthony e Kate, da nemici a innamorati, nella seconda stagione, Bridgerton è diventato un fenomeno culturale innegabile, tanto da generare una serie spin-off, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, che ha debuttato con immenso successo nel maggio 2023.

Gli spettatori desiderano da tempo l'arrivo della terza stagione, con la speranza che esca entro il 2023, e Glamour, un'autorevole rivista di moda, ha appena pubblicato un articolo che potrebbe aver spoilerato l'informazione, per la gioia dei fan.

Secondo quanto riportato da Glamour, infatti, la terza stagione di Bridgerton debutterà il 14 dicembre 2023, poche settimane dopo il debutto di novembre di The Buccaneers. Vale la pena notare che la rivelazione della rivista non può essere presa al pari di una conferma ufficiale della data di uscita della serie tanto attesa fino a quando Netflix non farà un annuncio dal proprio account o da quello di Bridgerton. Tuttavia, non è la prima volta che il pubblico ha notato un accenno al fatto che la terza stagione dello show vedrà la luce in questa data.

A giugno, l'account Instagram di Netflix Portogallo aveva apparentemente fatto trapelare la data di uscita della terza stagione di Bridgerton, collocandola proprio al 14 dicembre 2023, ma l'informazione è stata poi rimossa dalla didascalia. Tuttavia, un utente di X (ex Twitter) era riuscito a fare uno screenshot del post originale, rendendo poi l'informazione virale.

Se la data dovesse ricevere una conferma ufficiale, si tratterebbe proprio di un bellissimo regalo di Natale di Netflix ai suoi abbonati, nonché ai fan dello show.