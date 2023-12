Bridgerton 3: Netflix svela la data d'uscita della nuova stagione della serie

Pochi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato l’arrivo dell'attesissima terza stagione di Bridgerton con un video narrato da Lady Whistledown in persona.

Come rivelato nel filmato promozionale che potete trovare in calce all'articolo, gli otto episodi della nuova stagione di Bridgerton saranno rilasciati in due parti, un modello che Netflix sta utilizzando sempre più frequentemente: la prima metà della terza stagione di Bridgerton arriverà il 16 maggio 2024, mentre la seconda parte sarà distribuita in esclusiva sul servizio di streaming on demand a partire dal 13 giugno 2024. Stavolta, come svelato dalle anticipazioni ufficiali, al centro della storia ci sarà la relazione tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton.

Lo showrunner e il Produttore esecutivo è Jess Brownell, con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen come produttori esecutivi. Il cast, oltre ai già citati Nicola Coughlan e Luke Newton, ci saranno anche Claudia Jesse (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), tra gli altri.

La nuova stagione di Bridgerton è stata dunque rinviata al 2024, come anticipato nelle scorse settimane.