Bridgerton 3, perché la prossima stagione sarà su Colin e Penelope? Parla la showrunner

Durante un evento celebrativo del grande successo di Bridgerton 2, è stata proprio l'attrice Nicola Coughlan a rivelare che Bridgerton 3 racconterà la storia d'amore tra la sua Penelope Featherington e il terzogenito Colin. Quali sono le ragioni dietro all'abbandono dell'ordine dei romanzi di Julia Quinn? Ne parla la nuova showrunner!

In un'intervista in esclusiva a Variety, Jess Brownell, autrice di Bridgerton che dalla stagione 3 sostituirà Chris Van Dusen come showrunner, ha spiegato le motivazioni dietro a questa scelta: "Credo sia giunta l'ora di Colin e Penelope. Li abbiamo visti sui nostri schermi fin dalla prima stagione e crediamo in loro".

"Penso che soprattutto nella stagione 2 abbiamo visto questi momenti di tensione tra loro, in cui Colin sembra quasi realizzare che Penelope abbia dei sentimenti nei suoi confronti. Invece che tenere a galla questa dinamica, abbiamo scelto di spingerla nella loro stagione. Ci è sembrato il momento giusto per farlo" ha aggiunto.

La showrunner ha parlato anche del già noto ritorno di Anthony e Kate in Bridgerton 3, insieme alla sorella Daphne protagonista della prima season. Inoltre, ha affrontato l'annoso tema dell'ordine dei romanzi di Julia Quinn: Shonda Rhimes, produttrice esecutiva di Bridgerton, ha sostenuto fin dall'inizio che ci sarebbe stata una stagione per ogni libro, e quindi per ognuno degli 8 fratelli.

Se le prime due stagioni di Bridgerton sono state tratte dai primi due romanzi "Il duca e io" e "Il visconte che mi amava", la terza stagione romperà le regole, passando al quarto libro "Un uomo da conquistare" e saltando il volume dedicato a Benedict.

Per Jess Brownell, "la differenza con i libri è che il nostro è uno show d'insieme, mentre i libri si concentrano su una coppia alla volta con alcuni piccoli cameo dei fratelli". Dunque, prosegue la nuova showrunner, "penso che tutti si aspetteranno che Benedict sia una parte vitale di Bridgerton 3".

Quanto a ciò che possiamo aspettarci dalla prossima stagione della serie che si è attestata tra le hit del catalogo Netflix, Brownell rivela: "Colin e Penelope sono due personaggi che portano molta allegria nello show. Credo che giocheremo molto con questo nella prossima stagione, ma voglio bilanciare la commedia con una po' di sensualità e di romanticismo".

La terza sarà una stagione dedicata a due personaggi che escono dall'ombra, secondo la showrunner: "Colin è il terzogenito ed è sempre stato un po' dietro le quinte, mentre Penelope tiene nascosta la sua duplice identità di Lady Whistledown. Sarà davvero gratificante vederli uscire alla luce del sole e ritrovarsi".

Nell'attesa di scoprire presto le novità sulla serie Netflix, ecco le domande a cui Bridgerton 3 dovrà rispondere.