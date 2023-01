Bridgerton 3, Phoebe Dynevor non sarà nella terza stagione della serie Netflix!

Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell'ultima new entry del cast di Bridgerton 3, mentre quest'oggi torniamo ad aggiornarvi sulla celebre serie Netflix con una notizia che però potrebbe far storcere il naso a qualche fan storico dello show.

Durante la promozione del suo nuovo film Fair Play al Sundance Film Festival, a Phoebe Dynevor è stato chiesto da ScreenRant quali fossero le sue aspettative per la nuova stagione di Bridgerton. “Ooo… purtroppo non sarò nella terza stagione di Bridgerton. Potenzialmente in futuro. Ma sì, per quanto riguarda la stagione 3, sono solo entusiasta di poterla guardare come spettatrice", ha dichiarato l'attrice, che veste i panni di Daphne nello show.

La buona notizia è che la Dynevor non ha completamente chiuso la porta a Bridgerton e potrebbe quindi tornare nella quarta stagione o nelle prossime. Inoltre, rimanendo in casa Netflix, la piattaforma ha già acquistato i diritti del prossima pellicola dell'attrice, Fair Play, per ben 20 milioni di dollari.

Ad oggi, la terza stagione non ha ancora una data d'uscita ufficiale su Netflix, mentre le riprese sono partite la scorsa estate con le new-entry Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon. La nuova stagione si focalizzerà sulla storia d'amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).