Bridgerton 3, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Non accenna a volersi arrestare Bridgerton, confermando quella di Shonda Rhimes come l'ennesima scommessa vinta. Arrivata alla sua seconda stagione si è già vista rinnovata per una terza e una quarta, anticipando di molto i tempi di pre-produzione. Stando così le cose, potrebbe arrivare prestissimo.

È da poco sbarcata su Netflix la seconda stagione della soap tratta dai romanzi di Julia Quinn, con un dettaglio di Bridgerton ancor più folle rispetto alla precedente stagione: quella sua intuizione di arrangiamenti semplicemente assurdi, che mescolano musica classica e modernissimi brani pop. In un certo senso, rispecchia un po’ tutta l’aura della serie, divisa fra la Londra nobiliare di epoca Ottocentesca e le modernità di costumi, glamour e audience dell’oggi. All’epoca venne annunciata come il Gossip Girl nell’Ottocento: d’accordo o meno, alcuni sono rimasti soddisfatti e altri meno.

Ma che il titolo prodotto da Shonda Rhimes, la Regina delle Serie di Grey’s Anatomy e Scandal, stia continuando a cavalcare gli ottimi ascolti della prima stagione, è dimostrato dalle dichiarazioni della Rhimes e di Netflix sull’intenzione di continuare questo viaggio ancora molto a lungo: ci arriviamo. Prima di puntare lo sguardo tanto in là, è bene chiedersi: quando potremo vedere la terza stagione, vale a dire quella attualmente in sviluppo? Una data ufficiale ancora non c’è ma le previsioni sono molto rosee. Ben prima che la seconda arrivasse su Netflix infatti, avevano già ricevuto luce verde una terza e una quarta stagione.

Stando così le cose, non sarebbe previsione così impensabile poter vedere la prima delle due in sviluppo già il prossimo anno e in questo stesso periodo, se non addirittura verso febbraio 2023. Normalmente infatti, i 16 mesi richiesti da una serie fra una stagione e l’altra, dipendono spesso dall’obbligo di sottostare alle valutazioni di Netflix nel primo mese di ascolti. Da lì, si passa alla sceneggiatura e alla pre-produzione. Inutile dire come, in questo caso, questi passaggi siano stati già valutati o anticipati. Si pensa a un inizio riprese in primavera, con tempi eguali per la successiva post-produzione. E così, nel giro di 12 mesi o meno, potrebbe essere fatta.

La Rhimes non ha infatti tempo da perdere, considerando le sue ultime dichiarazioni sulla fine ultima della serie: “Nei romanzi ci sono otto fratelli, quindi abbiamo intenzione di seguire le storie romantiche di ognuno dei fratelli”. Questo significa ben otto stagioni, se i calcoli sono giusti. Per quanto riguarda quale venga preso in causa nella prossima stagione, vi abbiamo parlato più approfonditamente della trama della terza stagione di Bridgerton. Voi siete fra quelli che la vedono? Che ne pensate della seconda stagione? Ditecelo nei commenti!