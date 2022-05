Bridgerton 3, recasting a sorpresa per Francesca: Hannah Dodd sostituirà Ruby Stokes

Nelle scorse ore, Deadline ha anticipato in esclusiva il recasting per una delle sorelle della grande famiglia Bridgerton: sarà Hannah Dodd a vestire i panni di Francesca, finora interpretata da Ruby Stokes, la quale sarà impegnata con un ruolo da protagonista in un altro show Netflix, la serie tv Lockwood & Co. recentemente annunciata.

Reduce dalla partecipazione al cast del legal drama Netflix Anatomia di uno Scandalo, nonché dai ruoli nel film Marvel Eternals e nel sequel Enola Holmes 2 atteso su Netflix entro l'anno, Hannah Dodd entrerà a far parte del cast dell'amata serie di casa Shondaland ambientata nella Regency Era.

Sul personaggio di Francesca Bridgerton c'è un alone di mistero: dopo le scarse apparizioni nella prima stagione di Bridgerton (giustificate narrativamente da un soggiorno a Bath con la zia) anche il trailer dei nuovi episodi non aveva mostrato sue immagini tanto da far chiedere a molti: che fine ha fatto Francesca in Bridgerton 2?

Sesta degli 8 fratelli Bridgerton, Francesca appare decisamente come la più introversa e riservata: se nella seconda stagione abbiamo imparato a conoscere un po' meglio i fratelli minori come Gregory e Hyacinth, la ragazza è apparsa solo nei primi tre episodi di Bridgerton 2, proprio a causa degli impegni della Stokes sul set di Lockwood & Co. per Netflix.

"Adoro Francesca, ma l'abbiamo persa a metà strada nella stagione 2" ha ammesso anche il creatore e ormai ex showrunner di Bridgerton Chris Van Dusen. "Dopo aver esaurito ogni altra opzione, purtroppo è dovuta uscire dallo show per ragioni al di fuori della nostra portata".

La notizia del recasting porta con sé un risvolto positivo: con l'ingresso di Hannah Dodd al posto di Ruby Stokes e con Jess Brownell come nuova showrunner, la stagione 3 di Bridgerton potrà dare il via alla produzione già durante l'estate! Al fianco di Brownell, già autrice e produttrice delle hit Shondaland Bridgerton e Inventing Anna, ci saranno i produttori esecutivi Shonda Rhimes, Betsy Beers, Chris Van Dusen e Tom Verica.