Bridgerton 3, via alle riprese con 3 new entry: il cast annuncia il primo ciak!

Tre nuovi arrivi nel cast della terza stagione di Bridgerton: mentre con un video annuncia che prendono ufficialmente il via le riprese di Bridgerton 3, Netflix rivela anche i nuovi volti del suo period drama di punta... scopriamo di chi si tratta!

E' ufficiale: la produzione sul set di Bridgerton 3 è cominciata! Nel video diffuso poche ore fa sui canali social di Netflix i volti che abbiamo imparato a conoscere nelle passate stagioni sono pronti a vestire nuovamente i panni dei loro personaggi, insieme ad alcune new entry!

Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon entreranno a far parte del cast di Bridgerton 3, la nuova stagione che si focalizzerà sulla storia d'amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Daniel Francis interpreterà Marcus Anderson, un uomo dalla carismatica presenza che illumina ogni stanza che varca, attirando l'attenzione di alcune nobildonne dell'alta società inglese e l'ira di altre. Già apparso nella serie Netflix The Crown, in Bridgerton 3 Sam Phillips sarà Lord Debling, un uomo geniale con interessi singolari, ma la sua ricchezza e il suo titolo nobiliare supportano le sue eccentricità. Infine, James Phoon vestirà i panni di Harry Dankworth: secondo la descrizione offerta da Netflix, ciò che a Dankworth manca in spirito e intelligenza, è più che compensato da un bellissimo aspetto.

Con l'annuncio dell'avvio delle riprese di Bridgerton 3 scopriamo anche maggiori dettagli sulla trama: ritroveremo una Penelope che si è ormai arresa ad accantonare i suoi sentimenti per Colin, dopo le sprezzanti parole di lui, ed è pronta a cercare marito. Preferibilmente qualcuno che possa fornirle la giusta indipendenza per continuare con la sua doppia vita da Lady Whistledown lontana dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di fiducia in sé stessa farà fallire tutti i suoi tentativi.

Nel frattempo Colin è ritornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e trova decisamente raffreddati i suoi rapporti con Penelope, l'unica persona che lo aveva sempre apprezzato per ciò che era. Nel tentativo di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di aiutare Penelope a trovare un marito in questa stagione. Ma quando le sue lezioni inizieranno a dare i loro frutti, Colin dovrà chiarirsi una volta per tutte: i suoi sentimenti per Penelope sono solo di amicizia?

A complicare il quadro per Penelope è la sua lite con Eloise alla fine della stagione 2: la piccola Bridgerton interpretata da Claudia Jessie ha trovato una nuova inaspettata amicizia e la crescente presenza di Penelope le renderà difficile mantenere il segreto sulla vera identità di Lady Whistledown.

Dopo l'addio di Chris Van Dusen, la nuova showrunner di Bridgerton sarà Jess Brownell, mentre Van Dusen resterà tra i produttori esecutivi insieme a Shonda Rhimes, Betsy Beers e Tom Verica di Shondaland.