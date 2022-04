Bridgerton 3: lo showrunner su Penelope, Benedict e cosa aspettarci dalla nuova stagione

La seconda stagione di Bridgerton sta andando alla grande su Netflix, ma è difficile non volgere già lo sguardo lo futuro. Per questo, è stato interpellato lo showrunner della serie Chris Van Dusen, che ha fornito qualche piccola anticipazione.

Ai microfoni di The Wrap Van Dusen aveva già discusso le possibilità che offre la dinamica tra Eloise e Theo in Bridgerton 3, ma non si è fermato solo a questi due personaggi.

"Abbiamo decisamente lasciato in sospeso ciò che accade tra Penelope ed Eloise, ma sarà entusiasmante poi scoprirlo nella prossima stagione" aggiunge infatti poco dopo, facendo riferimento all'identità rivelata di Lasy Whistledown.

"Lady Featherington ha detto addio a Jack, e adesso è sola... E sarà affascinante da esplorare. E poi Benedict. Sono sempre stato interessato ad esplorare ciò che accade fuori dai confini di Mayfair, e Benedict ha un ruolo chiave in tutto ciò. Lui ci porta al di fuori dei salotti della 'ton, in questo mondo più bohemien, in questi luoghi artistici dove incontriamo tutti questi personaggi vivaci e colorati che non vediamo dalle parti di Grosvenor Square" ha poi commentato, spostando l'attenzione sul membro dei Bridgerton più gettonato come protagonista della terza stagione (dato che il terzo libro della saga è effettivamente dedicato a lui).

"Nella seconda stagione, Benedict sta cercando di capire qual è il suo posto nella famiglia in qualità di secondogenito maschio. E grazie a ciò se ha potuto godere di certi privilegi... Lui non è stato incaricato di prendersi cura della famiglia [come Anthony], e quindi ha più libertà. E adoro vedere cosa fa Benedict con questa libertà Perciò penso che parte del lavoro fatto nella stagione 2 sia servito anche a preparare il terreno per approfondire la storia di Benedict in futuro" conclude.

E voi, cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere in Bridgerton 3? Fateci sapere nei commenti.