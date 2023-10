Bridgerton 3, la nuova stagione di Netflix rinviata al 2024?

Qualche settimana fa vi avevamo riportato dell'indiscrezione sulla data d'uscita di Bridgerton 3, la quale pareva fosse stata collocata nel mese di dicembre. Tuttavia, secondo nuovi aggiornamenti, questa data potrebbe essere stata posticipata ulteriormente, rimandando quindi l'appuntamento con i nuovi episodi su Netflix direttamente al 2024.

In una nuova intervista concessa alla rivista Hello!, l'attrice di Bridgerton Adjoa Andoh, che interpreta Lady Danbury, ha confermato che la terza stagione uscirà nel 2024: "È molto gratificante perché abbiamo trattenuto il fiato per molto tempo. Visto il modo in cui si è svolto l'anno e il fatto che la stagione uscirà l'anno prossimo, l'attesa cresce sempre di più".

È interessante notare che un post di Instagram cancellato da Netflix Portugal nel giugno 2023 aveva rivelato che la terza stagione avrebbe debuttato sul servizio di streaming il 14 dicembre. Le dichiarazioni della Andoh, a questo punto, confermano che Netflix ha posticipato ulteriormente l'uscita della terza stagione, rispetto a quelli che erano i suoi piani iniziali.

Il ritardo della terza stagione potrebbe essere dovuto allo sciopero degli attori di Hollywood attualmente in corso, che impedirebbe agli attori di promuovere i loro progetti. È probabile che Netflix voglia aspettare che lo sciopero della SAG-AFTRA si risolva, in modo che i membri del cast di Bridgerton possano partecipare alla sua campagna promozionale.

Anche se, in base al post cancellato sui social media, sembra che l'uscita fosse originariamente prevista per dicembre, un'uscita nel 2024 sarebbe l'ideale per mettere un po' di distanza tra la nuova stagione e lo spin-off Queen Charlotte uscito lo scorso maggio.

È anche possibile che Netflix stia puntando a un'uscita nel 2024, anche perché prevede un calendario di uscite più snello a causa dei vari ritardi nelle produzioni e nello sviluppo di altri progetti.