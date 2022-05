Bridgerton 3: svelati i protagonisti della terza stagione della serie Netflix!

Nel corso di un evento celebrativo organizzato da Netflix, i produttori hanno potuto discutere del successo di Bridgerton 2 esaminando i diversi fattori che hanno portato gli spettatori ad appassionarsi alla nuova scommessa vinta da Shonda Rhimes; si è anche discusso del futuro dello show, con la rivelazione dei protagonisti di Bridgerton 3.

Al termine del panel dedicato alla serie, alla star Nicola Coughlan è stato chiesto cosa Lady Whistledown poteva rivelare agli spettatori circa la terza stagione. L'attrice, che interpreta Penelope Featherington il cui alter ego è appunto Lady Whistledown, ha rivelato che la prossima mandata di episodi sarà tutta dedicata a "Polin". Seguirà i personaggi di Penelope Featherington e Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton) e vedremo la loro amicizia sbocciare, potenzialmente, in qualcosa di più, il tutto seguendo sempre la sua doppia vita come Lady Whistledown.

"Come Lady Whistledown, ho mantenuto un segreto per un bel po' di tempo e posso confermare a tutti voi che la terza stagione seguirà la storia d'amore di Colin e Penelope", ha risposto Coughlan. "Ho mantenuto questo segreto per due settimane dall'arrivo della seconda stagione. Questa è la prima volta che lo dico qui".

La storia d'amore tra Colin e Penelope è il soggetto del quarto libro della serie Bridgerton di Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton. Le prime due stagioni della serie TV di Netflix hanno seguito i primi due romanzi nel loro ordine originale, concentrandosi rispettivamente su Daphne Bridgerton e Anthony Bridgerton e sulla loro ricerca dell'amore.

Shondaland e Netflix si erano già presi la libertà di rivelare l'identità di Lady Whistedown alla fine della prima stagione; nei libri ciò avviene solo nel quarto libro, incentrato su Penelope.

Nell'attesa delle nuove puntate, ecco le domande che devono trovare risposta in Bridgerton 3.