Bridgerton 3, i titoli degli episodi: le anticipazioni dall'evento organizzato da Netflix

Per celebrare la terza stagione di Bridgerton, la piattaforma di streaming on demand Netflix e Shondaland hanno ospitato un evento per i fan ricco di rivelazioni sui prossimi episodi, che saranno disponibili in due parti con la prima metà il 16 maggio 2024 la seconda il 13 giugno 2024.

Il panel ha coinvolto la produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, la showrunner della terza stagione, Jess Brownell, l’autrice dei romanzi originali di Bridgerton Julia Quinn e diversi membri del cast, inclusi Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson e Martins Imhangbe.

Durante il panel è stato confermato che nella terza stagione sarà incluso il momento preferito dai fan nel romanzo Un uomo da conquistare, in cui Penelope Featherington (Nicola Coughlan) avvolge la mano di Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo che lui si è tagliato accidentalmente. Jess Brownell ha poi svelato i titoli degli episodi che anticipano l’arco narrativo della stagione, e che sono disponibili nel post in calce all'articolo. Per concludere l’evento, infine, Netflix ha mostrato una clip in lingua inglese di Bridgerton 3, offrendo ai partecipanti un primo sguardo sugli episodi e un assaggio di ciò che accadrà.

Per altri contenuti scoprite quale sarà la trama di Bridgerton 3, in uscita in esclusiva su Netflix.